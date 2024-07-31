Издание Tochka Zрения уходит в отпуск

Издание Tochka Zрения с 1 августа 2024 года уходит в небольшой отпуск на месяц, до 1 сентября. 03:33, Москва, Издание Tochka Zрения с 1 августа 2024 года уходит в небольшой отпуск на месяц, до 1 сентября.