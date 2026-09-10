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Царьград

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Минфин США ввел санкции против 35 иранских авиакомпаний

Минфин США ввел санкции против 35 иранских авиакомпаний

Грузия будет соблюдать введенные США санкции против 35 иранских авиакомпаний. Об этом заявило Агентство гражданской авиации Минэкономики.

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