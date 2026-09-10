Минфин США ввел санкции против 35 иранских авиакомпаний

Грузия будет соблюдать введенные США санкции против 35 иранских авиакомпаний. Об этом заявило Агентство гражданской авиации Минэкономики.
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