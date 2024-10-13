☔️ В районе центрального рынка в Керчи без резиновых сапог не пройти В городе с утра идёт дождь. На улицах Пролетарской и Козлова местами непроходимые лужи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
☔️ В районе центрального рынка в Керчи без резиновых сапог не пройти В городе с утра идёт дождь. На улицах Пролетарской и Козлова местами непроходимые лужи.