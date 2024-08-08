ЦИК утвердил первые сообщения общественного интереса для распространения в избирательный период

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 7 августа 2024 года утвердила два сообщения общественного интереса для распространения в период выборов и утвердила журналистов для мониторинга и освещения выборов Президента Республики Молдова и республиканского конституционного референдума 20 октября 2024 года.