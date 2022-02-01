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«Все говорят, что «Ньюкасл» – это только деньги, но там классный проект. «Ман Сити» и «ПСЖ» начинали так же». Ботман об интересе «сорок»

Защитник «Лилля» Свен Ботман рассказал, что мог сменить команду в январское трансферное окно. «Могу подтвердить, что у меня были варианты с «Миланом» и «Ньюкаслом» этой зимой.

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