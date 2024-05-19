Перед отменой льготной ипотеки: недвижимость подскочит в цене до 15%

По итогам II квартала 2024 года стоимость недвижимости вырастет вплоть до 15%. Это может произойти в связи с планируемой отменой льготной ипотеки на жилье в новостройках, а также с ужесточением условий программ, сказано в консенсус-прогнозе «Известий».