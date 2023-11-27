Газпромбанк увеличил процентную ставку по «Накопительному счету»

По «Накопительному счету» на 0,5 п. п. увеличилась приветственная надбавка. Теперь в первые 2 месяца ставка составляет 15,5% годовых и применяется в первые 2 месяца, при условии отсутствия в последние 90 календарных дней до момента открытия накопительного счета действующих договоров вкладов и накопительных счетов на сумму от 100 ₽ и нет счетов с приветственной надбавкой, а также при наличии в расчетном периоде минимального остатка от 5 000 ₽ до 1 500 000 ₽ (включительно).