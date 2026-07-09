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ГТРК Татарстан

22 подписчика

Жители Татарстана смогут получать медицинские консультации через каналы в мессенджере МАКС

Жители Татарстана смогут получать медицинские консультации через каналы в мессенджере МАКС

В мессенджере МАКС стали доступны федеральные медицинские информационные каналы, где жители Татарстана могут получать проверенные сведения о здоровье, рекомендации специалистов и ответы на вопросы врачей и медицинских юристов.

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