Жители Татарстана смогут получать медицинские консультации через каналы в мессенджере МАКС

В мессенджере МАКС стали доступны федеральные медицинские информационные каналы, где жители Татарстана могут получать проверенные сведения о здоровье, рекомендации специалистов и ответы на вопросы врачей и медицинских юристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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