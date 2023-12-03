За ноябрь жильё в Британии подешевело на 2% в годовом выражении

Ипотечное общество Nationwide Building Society (Великобритания) информирует, что недвижимость в этой стране мира за ноябрь 2023 года упала в цене ещё на 2% в годовом выражении и это минимальное падение с февраля.
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