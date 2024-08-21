Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra на территории России

Сайт издания Astrа больше недоступен на территории России по решению Роскомнадзора. Соответствующая информация появилась на универсальном сервисе РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.
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