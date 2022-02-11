Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 42 броска из 44 в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:2).
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