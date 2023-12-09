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В КНДР предупредили о «самоубийстве» Южной Кореи из-за помощи Украине

В КНДР предупредили о «самоубийстве» Южной Кореи из-за помощи Украине

Военная помощь Украине со стороны Южной Кореи может привести к разрушительным последствиям. В статье международного обозревателя Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ро Чжу Хена сообщается, что поддержка Сеулом Киева «сродни самоубийству».

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