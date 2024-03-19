Выживших под лавиной на Камчатке туристов эвакуировали

Их отвезли на вертолёте в город Елизово.фото: t.me/mchskam41--> Туристов, оказавшихся под снегом на Камчатке, спасли и эвакуировали в город Елизово, сообщает 19 марта пресс-служба краевого управления МЧС.
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