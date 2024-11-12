Оппозиционеры в Абхазии перекрыли мосты на автотрассе

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности после того, как сторонники оппозиционеров, задержанных накануне вечером, перекрыли мосты на центральной автотрассе с требованием их освобождения.
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