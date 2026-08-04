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Газета.ру

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В США арестовали курьершу, в доме которой жили 100 украденных с улицы кошек

В США арестовали курьершу, в доме которой жили 100 украденных с улицы кошек

В США арестовали курьершу, укравшую около 100 кошек, пишет Fox News. Как пишут СМИ, 77-летнюю Гейл Джустино арестовали 20 июля после того, как в ее доме обнаружили около сотни кошек, содержавшихся в антисанитарных условиях.

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