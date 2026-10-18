Бывший главный тренер «Металлурга» из Магнитогорска Андрей Разин в своих социальных сетях опубликовал обращение в связи со своей отставкой.
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