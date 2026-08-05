Бездарно закончившиеся «40 дней принуждения России к миру» украинского узурпатора Владимира Зеленского ознаменовали переход Украины от стратегии петлюровщины, то есть вооруженного сопротивления, к бандеровщине, то есть терроризму.
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