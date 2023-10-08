Сенатор Климов: Россия хочет показать открытость избирательной системы

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов прокомментировал недавний вопрос о допуске иностранных наблюдателей на выборы российского президента, которые должны пройти в 2024 году.
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