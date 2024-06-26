В Туле из-за ДТП затруднено движение по Одоевскому шоссе

Утром, 26 июня в Туле отмечены пробки в шесть баллов. Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству горадминистрации, наблюдается затруднение движения по Одоевскому шоссе в связи с ДТП и на Павшинском мосту в связи с ремонтными работами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии