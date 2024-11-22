Дмитрий Песков: России из-за напряженной демографической ситуации нужны мигранты

Российская Федерация нуждается в трудовых мигрантах из других стран, нуждается в рабочих руках для динамичного развития нашего государства, чтобы Россия на фоне напряженной у нас демографической ситуации.
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