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Президент России Путин: потери личного состава армии Украины в ходе контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек

Президент России Путин: потери личного состава армии Украины в ходе контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек

Потери личного состава Вооруженных силы Украины в ходе контрнаступления киевской стороны уже превысили 26 тысяч человек.

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