Открытую базу научных публикаций по теме ИИ создадут в России

В России создается первая база научных публикаций по искусственному интеллекту. Силами компаний - участников Альянса в сфере искусственного интеллекта, в который входит Сбербанк, в России создается первая база научных публикаций по ИИ.
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