Нижегородская танковая дивизия отличилась в освобождении поселка Крахмальное

47‑я гвардейская танковая дивизия 1‑й танковой армии Западного военного округа с постоянной дислокацией в Мулине Нижегородской области отличилась в освобождении харьковского поселка, сообщил губернатор Глеб Никитин в соцсетях.
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