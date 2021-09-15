Сульшер заступился за Лингарда, чья ошибка привела к поражению «Манчестер Юнайтед» от «Янг Бойз»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заступился за полузащитника «красных дьяволов» Джесси Лингарда, чья результативная ошибка привела к поражению команды от «Янг Бойз» (1:2) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.