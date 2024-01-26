Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за избиения алтайского школьника

В школе тем временем утверждают, что ребенок сам провоцирует большинство конфликтов Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пятиклассника в Шипуновском районе Алтайского края.
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