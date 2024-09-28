NYT: Зеленский не смог объяснить Трампу, кто виноват в конфликте на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства от республиканцев Дональдом Трампом затруднился с ясным объяснением о виновниках конфликта на Украине.
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