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Загадочный блэкаут в Европе и «предсказание» с обложки The Economist: совпадение или сценарий?

Загадочный блэкаут в Европе и «предсказание» с обложки The Economist: совпадение или сценарий?

Загадочный блэкаут в Европе и «предсказание» с обложки The Economist: совпадение или сценарий? Ирина ВальковаВ последние дни внимание общественности приковано к Европе, где внезапный и масштабный блэкаут парализовал жизнь сразу в нескольких странах.

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Комментарии
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s
sobering
&quot;... а не было ли это частью более крупного сценария?&quot; ------   Конечно. Да ещё какого. Центр концентрации Евро-Атлантического глобального управления, база которого в Лондоне, давно ведёт работу по отрезанию США и Европы от Российских и Ближне-Восточных углеводородов. В Европе давно готовится Халифат с новыми государствами и народностями. США давно готовят к переформатированию в региональную страну или в территорию из нескольких стран, к чему Трамп и стремится выполняя предписание глобалистов; где по своей, а где по чужой воле из за глобальных финтов в глобальной политике.
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