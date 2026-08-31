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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА подпишет с Ларионовым-младшим двусторонний контракт на год («Сила спорта»)

СКА подпишет полноценный контракт с форвардом Игорем Ларионовым-младшим, сообщает «Сила спорта».  28-летний нападающий получит однолетнее двустороннее соглашение.

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