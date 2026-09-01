КХЛ о том, что «Динамо» не смогло арендовать Рябкина у «Каролины»: «Не были предоставлены необходимые документы. Лиги уважают контракты друг друга»

Стало известно, почему « Динамо » не смогло арендовать Ивана Рябкина у «Каролины». Ранее спортивный директор московского клуба Алексей Бадюков заявил : «Мы просили аренду у «Каролины», они ответили, что не против, чтобы он тут тренировался, но НХЛ запретила вести переговоры с клубами КХЛ».