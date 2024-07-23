Серия взрывов в Харькове: общественные новости и детали происшествия

В Харькове произошла серия взрывов, о чем сообщает украинское издание «Общественные новости». Подробности происшествия не раскрываются, но воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, а также на территории неконтролируемых регионов ДНР, ЛНР и Запорожской области.
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