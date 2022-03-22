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Тайриз Макси красиво накрыл Калеба Мартина в концовке

Тайриз Макси красиво накрыл Калеба Мартина в концовке

Разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси исполнил эффектный блок-шот в концовке матча с «Хит» (113:106). Макси накрыл легкого форварда Калеба Мартина при счете 112:106 за 23,1 секунды до финальной сирены.

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