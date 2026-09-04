Боремся с осенними вирусами

Осень – время, когда мы возвращаемся к привычному ритму: школа, детские кружки, повседневные заботы. Дети снова много времени проводят в коллективе, а за окном пока тёплые дни бабьего лета.
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