Россия арестовала собственность армянской авиакомпании за обман и присвоение денег

Людмила Лиханова Поаккуратнее со словами. Не вам судить о Правительстве, убогая. Если такая умная то почему ты сидишь и тыкаешь своими пальцАми в буковки а не в Правительстве ?

Валерий Емельянов Похоже турки в свое время уже знали,что это за национальность.