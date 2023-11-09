ДРЕВНИЙ КАВКАЗ Россия продолжает укреплять торгово-экономическое сотрудничество с ближним зарубежьем и в случае с Арменией это теперь будет проявляться более чаще.
Россия арестовала собственность армянской авиакомпании за обман и присвоение денег
Комментарии
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Людмила Лиханова
Поаккуратнее со словами. Не вам судить о Правительстве, убогая. Если такая умная то почему ты сидишь и тыкаешь своими пальцАми в буковки а не в Правительстве ?
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21 час.
Валерий Емельянов
Похоже турки в свое время уже знали,что это за национальность.
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14 час.
А
АА
Похоже Вас тоже самое ждет от турок. А турки с армянами так поступили за дружбу с Россией и участия армян совместно с Россией во время Русско-турецкой войны. Неучи.
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7 час.
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