Сахарный дефицит: Таиланд сокращает производство на 17%

БАНГКОК — НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Мировой рынок сахара столкнулся с «идеальным штормом»: Таиланд, второй по величине экспортёр сахара в мире, в сезоне 2026/27 сократит производство как минимум на 17% — до 10 млн тонн против 12 млн в предыдущем сезоне.
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