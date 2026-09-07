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Сахарный дефицит: Таиланд сокращает производство на 17%

Сахарный дефицит: Таиланд сокращает производство на 17%

БАНГКОК — НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Мировой рынок сахара столкнулся с «идеальным штормом»: Таиланд, второй по величине экспортёр сахара в мире, в сезоне 2026/27 сократит производство как минимум на 17% — до 10 млн тонн против 12 млн в предыдущем сезоне.

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