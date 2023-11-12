В 2024 году ипотека на вторичном рынке упадет почти в два раза

Застройщики отреагировали на повышение ключевой ставки до 15% достаточно нервно. Тем не менее до тех пор, пока первичный рынок жилья защищает зонтик льготной ипотеки, высокие ставки новостройкам не очень-то и страшны, утверждают эксперты.