Петербургский суд помог матери вернуть детей в Латвию

Россиянка пыталась вернуть детей, которых отец незаконно увез из Латвии в Россию. Петербургский суд рассмотрел жалобу женщины.
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