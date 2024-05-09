Финал Гран-при-2024/25 перенесут из Орлеана в Гренобль по финансовым причинам

Финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2024/25 пройдет во французском Гренобле. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) выбрал местом проведения Орлеан, но город не примет соревнования по финансовым причинам.
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