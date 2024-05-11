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Срочно! Российские войска развивают наступление на Харьковском направлении

Срочно! Российские войска развивают наступление на Харьковском направлении

11 мая российские войска продолжают наступление на Харьковском направлении. Несмотря на то, что украинские силы были готовы к наступлению, российским войскам удалось занять ряд приграничных населенных пунктов и растянуть оборону противника.

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sa
svet alex
Ребята! НАШИ! Бог с вами! Молимся за вас. Берегите себя! Спасибо вам!
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