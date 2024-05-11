Срочно! Российские войска развивают наступление на Харьковском направлении

11 мая российские войска продолжают наступление на Харьковском направлении. Несмотря на то, что украинские силы были готовы к наступлению, российским войскам удалось занять ряд приграничных населенных пунктов и растянуть оборону противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии