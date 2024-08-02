МО РФ: За ночь над Краснодарским краем уничтожено четыре БПЛА В Староминском районе останки одного прилетели в сарай, взрывной волной выбило стёкла соседнего дома.
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МО РФ: За ночь над Краснодарским краем уничтожено четыре БПЛА В Староминском районе останки одного прилетели в сарай, взрывной волной выбило стёкла соседнего дома.