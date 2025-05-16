Кибердиректор с боевым прошлым: как ветеран без руки возглавил школу в Пермском крае

Из окопов - за учительский стол: герой СВО стал директором школы.Бывший командир взвода штурмовиков, участник спецоперации Александр Григоренко, получивший тяжёлое ранение и потерявший руку, стал директором школы №87 в Пермском крае.
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