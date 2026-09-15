Водителю троллейбуса в Ленинском районе назначено наказание за смертельное ДТП

Ленинградский районный суд вынес приговор водителю троллейбуса, который 25 декабря 2025 года на перекрестке улицы Театральной и Гвардейского проспекта сбил 36-летнюю женщину.
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