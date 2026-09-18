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Собачья жизнь стала заграничной: россияне повезли своих четвероногих питомцев в Беларусь ради прививки

Собачья жизнь стала заграничной: россияне повезли своих четвероногих питомцев в Беларусь ради прививки

Сообщения о массовой гибели собак после  вакцинации «Мультиканом-8» заставили владельцев животных искать альтернативу российским препаратам .

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