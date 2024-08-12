Культура восстановления

Современные отношения между Россией и Японией характеризуются резким охлаждением в политической сфере и разрушением торгово-экономических связей, что обусловлено введением рестрикций из-за разного понимания сторонами российско-украинского конфликта.
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