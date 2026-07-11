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В штата Висконсин отказался исключать неграждан США из списка избирателей

В штата Висконсин отказался исключать неграждан США из списка избирателей

От обещаний сотрудничать с минюстом США, чтобы гарантировать, что неграждане не будут голосовать на выборах в ноябре воздержалась избирательная комиссия штата Висконсин, сообщил 10 июля сайт Just the News.

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