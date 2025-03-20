Разница в возрасте: любовь или иллюзия?

ВераВерная

Хотите просто наслаждаться тем, что у вас есть сейчас? Так и наслаждайтесь! Просто надо помнить, что отношения с молодым мужчиной - это всегда бомба замедленного действия, когда-нибудь да рванёт. Чувства - это прекрасно, но они так недолговечны. Хотя примеров большой разницы в возрасте в сторону женщины мы знаем немало, и ничего, живут и счастливы. Каждый отдельный случай - это своя история, но как правило равных отношений не бывает. Женщина всегда более состоятельна и обеспечена, при статусной работе и стабильном положении в обществе, а мужчина с удовольствием всем этим пользуется, и имеет свою выгоду. Согласитесь, было бы странно, если б молодой упакованный мажор выбрал себе в подруги женщину, намного себя старше. Хотите тянуть этого мальчика и дальше - ваш выбор, но не забывайте хотя бы иногда голову включать.