Я общаюсь с молодым человеком, которому 26 лет, а мне уже 38. Вроде бы всё нормально, и между нами есть какое-то понимание, но иногда меня мучает вопрос: есть ли будущее у наших отношений? Я чувствую разницу в нашем поведении и общении, хотя, казалось бы, нам приятно быть вместе.
Разница в возрасте: любовь или иллюзия?
Комментарии
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Иван Ураганов
Для вас он всегда будет ребёнком.Найдите для себя мужчину немного старше себя.Пройдёт ещё 10 лет,ваши чувства будут затухать,а он возгорится пламенем.Вам это надо?
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18 час.
Сергей Рубцовск
Стоит просто отпустить ситуацию и посмотреть, куда вас заведёт судьба...
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14 час.
ВераВерная
Хотите просто наслаждаться тем, что у вас есть сейчас? Так и наслаждайтесь! Просто надо помнить, что отношения с молодым мужчиной - это всегда бомба замедленного действия, когда-нибудь да рванёт. Чувства - это прекрасно, но они так недолговечны. Хотя примеров большой разницы в возрасте в сторону женщины мы знаем немало, и ничего, живут и счастливы. Каждый отдельный случай - это своя история, но как правило равных отношений не бывает. Женщина всегда более состоятельна и обеспечена, при статусной работе и стабильном положении в обществе, а мужчина с удовольствием всем этим пользуется, и имеет свою выгоду. Согласитесь, было бы странно, если б молодой упакованный мажор выбрал себе в подруги женщину, намного себя старше. Хотите тянуть этого мальчика и дальше - ваш выбор, но не забывайте хотя бы иногда голову включать.
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11 час.
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