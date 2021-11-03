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Составлен предварительный список дорог Джанкойского района, которые будут отремонтированы в 2022 году

Составлен предварительный список дорог Джанкойского района, которые будут отремонтированы в 2022 году

Заместитель главы администрации Джанкойского района Андрей Сидоренко совместно с временно исполняющим обязонности министра транспорта Республики Крыма Николаем Лукашенко провёл мониторинг состояния автодорог в населенных пунктах Джанкойского района.

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