Составлен предварительный список дорог Джанкойского района, которые будут отремонтированы в 2022 году

Заместитель главы администрации Джанкойского района Андрей Сидоренко совместно с временно исполняющим обязонности министра транспорта Республики Крыма Николаем Лукашенко провёл мониторинг состояния автодорог в населенных пунктах Джанкойского района.
Заместитель главы администрации Джанкойского района Андрей Сидоренко совместно с временно исполняющим обязонности министра транспорта Республики Крыма Николаем Лукашенко провёл мониторинг состояния автодорог в населенных пунктах Джанкойского района.
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