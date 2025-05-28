Экономист назвал правильный подход к формированию финансовой подушки безопасности

Экономист Щербаченко: Автоматические переводы хороши для подушки безопасности Финансовая подушка безопасности — это резерв средств, который поможет справиться с непредвиденными расходами или временной потери дохода, объяснил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Предсмертная записка фермера вызвала глобальную чистку волгоградских силовиков: в СК в шоке от масштабов коррупции
- В России хотят запретить бесплатные роды для мигранток и ввести для всех иностранцев медобслуживание за деньги
- Юрист раскрыл, зачем инспектор ГАИ может потребовать сесть в патрульный автомобиль, и почему этого лучше не делать
Свежие комментарии