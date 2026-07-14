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В России 65-летнего преподавателя колледжа уволили за подарок 16-летней студентке

В России 65-летнего преподавателя колледжа уволили за подарок 16-летней студентке

В Челябинске преподавателя одного из местных колледжей уволили после того, как он подарил 16-летней студентке презервативы и календарик для отслеживания менструального цикла, а также пожелал не забеременеть.

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