Дмитрий Анатольевич на линии

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий ты один нам надежда и опора, о великий и могучий Дмитрий Анатольевич!Ну то есть я хочу сказать, что все соплежуи делают нам нервы, и только Дмитрий Анатольевич нас немного утешает, например:В преддверии начала активностей команды Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест «сценариях урегулирования».