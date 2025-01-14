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Дмитрий Анатольевич на линии

Дмитрий Анатольевич на линии

Во  дни  сомнений,  во дни   тягостных  раздумий ты один  нам  надежда и  опора, о  великий  и  могучий  Дмитрий Анатольевич!Ну то есть  я  хочу  сказать, что  все соплежуи  делают нам   нервы, и только  Дмитрий Анатольевич нас  немного утешает, например:В преддверии начала активностей команды Трампа на украинском треке нет недостатка в высосанных из пальца и других мест «сценариях урегулирования».

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