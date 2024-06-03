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Валерия исполнила песню "Таро" новосибирского автора

Валерия исполнила песню "Таро" новосибирского автора

Соавторами Лизы Козенец стали авторы музыки Артём Орлов и Дмитрий Нортман.Звезда эстрады Валерия несколько дней назад презентовала новую композицию "Таро", соавтором которой стала жительница Новосибирска Лиза Козенец.

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