Валерия исполнила песню "Таро" новосибирского автора

Соавторами Лизы Козенец стали авторы музыки Артём Орлов и Дмитрий Нортман.Звезда эстрады Валерия несколько дней назад презентовала новую композицию "Таро", соавтором которой стала жительница Новосибирска Лиза Козенец.
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